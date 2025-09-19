Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 19 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,116 €kWh (convertito da 116,05 €MWh), mostrando una leggera crescita rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte. Le offerte possono essere monorarie (un unico prezzo per tutte le ore) oppure biorarie, con prezzi differenziati tra le fasce orarie F1 (giornolavorativi) e F2-F3 (sera, weekend e festivi). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

