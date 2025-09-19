Si sapeva già da qualche mese in via ufficiosa, ma adesso è stata annunciata ufficialmente la data e l’orario del primo turno dell’ Italia nella Final Eight di Coppa Davis 2025. Gli Azzurri scenderanno in campo alla Fiera di Bologna (cemento indoor) contro l’ Austria mercoledì 19 novembre alle ore 16.00, con l’obiettivo di avanzare in semifinale e restare in corsa per una storica tripletta. La squadra capitanata da Filippo Volandri è reduce infatti da due titoli consecutivi ottenuti a Malaga nel 2023 e nel 2024, ma quest’anno avrà la grande occasione di giocare la fase finale del torneo in casa davanti al pubblico italiano di Bologna (non più a Casalecchio di Reno come nei gironi delle scorse edizioni). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando si gioca Italia-Austria, Coppa Davis 2025: orario, programma, tv, streaming