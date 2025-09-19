Quando la canoa è per tutti Sport inclusione e ambiente
Sport, solidarietà e sensibilizzazione ambientale a Città di Castello con l’evento “ La canoa è per tutti “ organizzato dal Rotary e ospitata dal Canoa Club locale, in collaborazione con altre realtà (l’Inner Wheel, il Rotary Club Sansepolcro e il Comune). Protagonisti assoluti lungo le sponde del fiume Tevere sono stati i ragazzi delle cooperative La Rondine e Asad scesi in canoa in piena sicurezza. Per garantire l’assistenza erano presenti istruttori qualificati, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Sogit. "Un’occasione per dimostrare che anche attività apparentemente complesse possono diventare opportunità di crescita e inclusione", dicono gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: canoa - tutti
Canoa, le specialità dei World Games 2025 e tutti gli italiani qualificati. Azzurri assenti nel dragon boat
Canoa velocità, tutti gli equipaggi dell’Italia per i Mondiali di Milano: saranno 30 le imbarcazioni azzurre
In canoa lungo le gole del Nera: “Percorso adatto a tutti per vivere il fiume da una prospettiva nuova”
Emozioni e partecipazione al Canoa Club di Città di Castello per l’evento “La canoa è per tutti”, promosso dal Rotary Club tifernate, in collaborazione con Rotary Sansepolcro, Inner Wheel e il Canoa Club. Protagonisti i ragazzi delle cooperative La Rondine e - facebook.com Vai su Facebook
La canoa è per tutti - Emozioni e partecipazione al Canoa Club di Città di Castello per l’evento “La canoa è per tutti”, promosso dal Rotary Club tifernate, in collaborazione con Rotary Sansepolcro, Inner Wheel e il Canoa C ... Secondo teletruria.it
Città di Castello festeggia Leonardo Pierangeli, campione d’Italia nella canoa: "Lo sport è una parte fondamentale della vita" - A Policastro Bussentino, sul fiume Bussento, il giovane Leonardo Pierangeli, categoria ragazzi, ha compiuto un’impresa storica: campione d’Italia nella disce ... Riporta corrieredellumbria.it