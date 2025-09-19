Quando la canoa è per tutti Sport inclusione e ambiente

Sport, solidarietà e sensibilizzazione ambientale a Città di Castello con l’evento “ La canoa è per tutti “ organizzato dal Rotary e ospitata dal Canoa Club locale, in collaborazione con altre realtà (l’Inner Wheel, il Rotary Club Sansepolcro e il Comune). Protagonisti assoluti lungo le sponde del fiume Tevere sono stati i ragazzi delle cooperative La Rondine e Asad scesi in canoa in piena sicurezza. Per garantire l’assistenza erano presenti istruttori qualificati, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Sogit. "Un’occasione per dimostrare che anche attività apparentemente complesse possono diventare opportunità di crescita e inclusione", dicono gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

