Quando gioca Jannik Sinner a Pechino? Attenzione | date fissate a metà tra due diverse settimane
Da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre si disputeranno i China Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in programma a Pechino, in Cina: Jannik Sinner, finalista lo scorso anno, sarà il numero 1 del seeding, dato che lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, non difenderà il titolo e giocherà a Tokyo. Trattandosi di un tabellone a 32 giocatori è verosimile che il primo turno sia suddiviso in due giornate, tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, così come gli ottavi di finale, spalmati tra sabato 27 e domenica 28. I quarti di finale sono previsti lunedì 29, mentre le semifinali martedì 30, infine l’ ultimo atto si terrà mercoledì 1° ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gioca - jannik
Sinner-Bublik 6-1, 6-1, 6-1: dominio di Jannik in un'ora e 22 minuti. Quando gioca? Sfiderà Musetti
Sinner oggi contro Shelton: quando gioca, a che ora, dove vederlo, i precedenti e come sta Jannik. Tutto sui quarti di Wimbledon
Sinner oggi contro Shelton: a che ora gioca, dove vederlo, i precedenti e come sta Jannik. Tutto sui quarti di Wimbledon
Andrebbe ricordata la storia di Jannik e gli ultimi pesanti tempi patiti. #Jannik è il più forte tennista italiano: gioca un tennis elegante e dinamico, incarnando questo nostro tempo post moderno. Deve essere solo più imprevedibile, con eleganza e durezza Sarà - X Vai su X
Il regno di Jannik è durato 455 giorni. Per provare ad attaccare Carlos Alcaraz, tornando in vetta entro la fine dell'anno, dovrà giocare più tornei rispetto al finale della passata stagione Vai su Facebook
Quando gioca Jannik Sinner a Pechino? Attenzione: date fissate a metà tra due diverse settimane; Sinner annuncia la svolta: «Pronto a qualche cambiamento». Quando giocherà a Pechino (e il fattore Alcaraz); Sinner verso Pechino 2025: quando gioca, programma e quali sono le teste di serie.
Sinner quando gioca a Pechino? Il programma (e il benchmark Alcaraz). «Sono pronto a qualche cambiamento» - Jannik Sinner riparte dall’Asia con in testa due obiettivi: difendere i tanti punti conquistati lo scorso anno e provare a ridurre il gap da Carlos Alcaraz nella corsa al numero uno ... Secondo msn.com
Quando gioca Sinner a Pechino? Data e orario del prossimo match dell'azzurro - I match inizieranno a partire dalle prime ore del mattino e, a causa del fuso orario, Sinner potrebbe debuttare prima delle 11 italiane. Lo riporta tag24.it