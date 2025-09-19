Quando Fano progettava il ponte Archimedeo | la Snamprogetti protagonista nello Stretto di Messina
Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 19 settembre 2025 - C'è anche un pezzo di Fano nella lunga storia dell'attraversamento dello Stretto di Messina. A ricordarlo sarà l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che sabato 20 settembre alle 18.30, nella sede della Darsena Borghese, ospiterà una conferenza dedicata al “Tunnel Archimedeo”, l'alternativa visionaria al ponte sospeso che negli anni Ottanta vide protagonista la sede fanese della Snamprogetti, una delle società del gruppo Eni. La radice di questa storia porta il nome di Enrico Mattei, fondatore dell'Eni, che scelse di diffondere i centri di ricerca e progettazione anche fuori dalle grandi città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
