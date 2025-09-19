Quali Municipi di Genova hanno esposto o esporranno la bandiera palestinese

La bandiera palestinese sventolerà non solo sugli edifici dei Municipi Centro Ovest e Medio Ponente, ma anche sulla sede del Municipio Centro Est. E l'argomento, portato avanti dal campo largo, sta per approdare anche sui tavoli di altri consigli municipali di Genova: in quelli guidati da una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: municipi - genova

Municipi a Genova, la giunta Salis: oltre 2,5 milioni per interventi di manutenzione straordinaria

Con il patrocinio del Comune di Genova - Municipio 4 Media Val Bisagno Legambiente Polis presenta: Pulizia dell' Acquedotto per i 100 anni del Partigiano Giotto 20 settembre 2025 dalle ore 13 alle 16 partenza da Piazza Suppini #municipio4mediavalbisag Vai su Facebook

Cantieri in città dal 12 al 18 settembre Di seguito le nuove e principali modifiche alla viabilità, cantieri e i lavori in corso in programma sul territorio comunale. Scoprite l'elenco completo diviso per Municipi qui: https://smart.comune.genova.it/comunicati-sta - X Vai su X

Municipi Centro Ovest e Medio Ponente: Da oggi sventoleranno le bandiere palestinesi. Polemiche dal centrodestra; La bandiera della Palestina sui municipi Centro Ovest, Medio Ponente e Centro Est; Medio Ponente, bandiera palestinese sul Municipio e Fratelli d'Italia insorge: Propaganda ideologica.

Salis, Comune Genova torni a concentrarsi sulla manutenzione - "Il Comune di Genova deve tornare a concentrarsi sulla manutenzione ordinaria della città, negli ultimi anni ci si è concentrati più su altre cose, ne hanno fatto le spese la quotidianità delle person ... Lo riporta ansa.it

Municipi a Genova, la giunta Salis: oltre 2,5 milioni per interventi di manutenzione straordinaria - La giunta Salis ha destinato 2 milioni e 565 mila euro a interventi di manutenzione straordinaria diffusi sul territorio. Come scrive ilsecoloxix.it