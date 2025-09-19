Putin alza il tiro | al fronte abbiamo 700mila soldati

I tiepidi venti di pace che spiravano dall’Alaska sono diventati il gelo assoluto. Vladimir Putin non fa sconti e avverte di avere "oltre 700mila uomini schierati sul fronte in Ucraina ". Mosca, al solito, si dice disponibile a compromessi purché i suoi interessi vengano garantiti. È stallo. Volodymyr Zelensky, intanto, visita a sorpresa le truppe ucraine (in foto) nel Donetsk, dal 2014 teatro di scontri feroci, rivendicando una "operazione di controffensiva" nei settori di Dobropillia e Pokrovsk, dove i russi rischiavano di sfondare le linee ma, alla fine, non ci sono riusciti". Secondo il presidente ucraino sono stati "mandati all’aria i piani per distruggere il nostro Stato", ha detto Zelensky, che però ha anche fatto sapere senza finti infingimenti che per continuare la guerra il prossimo anno Kiev ha bisogno di 60 miliardi in più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin alza il tiro: al fronte abbiamo 700mila soldati

