Pusher ‘ecologici’ in bici elettrica e monopattino | retata in zona universitaria

Bologna, 19 settembre 2025 - Quattro pusher arrestati in poche ore dalla polizia, di cui tre in zona universitaria. Gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di monitoraggio in piazza Verdi e strade limitrofe, hanno notato un gruppo di tre ragazzi nordafricani, peraltro già conosciuti ai poliziotti, che trattavano la vendita di droga spostandosi con bici e monopattini elettrici. Armato di cesoie entra in un supermercato e aggredisce i carabinieri: arrestato Spaccio in zona universitaria. I tre utilizzavano come “base” piazza Verdi, per poi muoversi nelle aree circostanti tra cui via Petroni, via Zamboni, via Irnerio, via delle Moline e via delle Belle Arti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pusher ‘ecologici’ in bici elettrica e monopattino: retata in zona universitaria

L’episodio ieri pomeriggio intorno alle 16: all’arrivo della polizia vittima e aggressori erano fuggiti. Nella stessa strada la polizia ha arrestato un pusher nigeriano pluripregiudicato e irregolare: è già libero. . Vai su Facebook

