Pupo critica Ballando con le stelle | la risposta di Milly Carlucci
Le dichiarazioni di Pupo su “Ballando con le Stelle” e la risposta di Milly Carlucci. In vista della prossima stagione di “Ballando con le Stelle”, si sono verificati alcuni scontri tra personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi, spicca il confronto tra Pupo e la conduttrice Milly Carlucci. La polemica ha attirato l’attenzione degli appassionati di televisione, grazie alle dichiarazioni rilasciate dal cantante e alla successiva replica della presentatrice. Il commento di Pupo sulla partecipazione a “Ballando con le Stelle”. Nell’intervista concessa a Il Corriere della Sera, Pupo ha espresso un’opinione critica riguardo alla partecipazione al talent show. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: pupo - critica
Enzo Ghinazzi detto Pupo ha espresso la sua opinione sulla partecipazione di Barbara D'Urso nel programma Ballando con le stelle. Inoltre ha aggiunto: " Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato". #tvblog #Pupo # Vai su Facebook
Pupo replica alle critiche ricevute per il suo articolo su Pippo Baudo: “Solo gli stolti e quelli in malafede possono aver trovato tracce di risentimento”. Ma le sue parole dividono ancora. Cosa ne pensate? #pippobaudo #pupo https://allmusicitalia.it/news/pupo- - X Vai su X
Se mi vedrete là, sarò proprio rovinato: Pupo snobba Ballando con le stelle, arriva la replica di Milly Carlucci; Valerio Scanu risponde alle critiche a Ora o mai più: Sembra quasi che saper cantare sia una colpa; Pupo criticato per il suo ricordo di Pippo Baudo: arriva la replica.
"Se mi vedrete là, sarò proprio rovinato": Pupo snobba Ballando con le stelle, arriva la replica di Milly Carlucci - La conduttrice commenta le parole del cantante che ha affermato di aver rifiutato più volte l'invito di partecipare al dance show di Rai 1 ... Scrive today.it
Pupo dice che chi va a Ballando con le stelle è rovinato, arriva la replica di Milly Carlucci - Milly Carlucci replica a Pupo che nei giorni scorsi ha speso parole poco lusinghiere nei confronti del programma Ballando con le stelle e i suoi concorrenti ... Come scrive fanpage.it