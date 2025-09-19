Punti di contatto la personale di Luna Berlusconi
Arezzo, 19 settembre 2025 – Dal 26 settembre al 19 ottobre la Pinacoteca di Sant’Angelo al Cassero ospita “Punti di Contatto”, la nuova personale di Luna Berlusconi, a cura e organizzazione di Paula Mordo, in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino. Le 19 tavole esposte raccontano momenti e gesti prendendo ispirazione dal mondo dello sport e dai suoi strumenti simbolici: i palloni, trasformati in narrazioni visive. Nelle opere di Luna, lo sport diventa specchio della vita: forza, tenacia e resilienza si intrecciano con la dimensione psicologica ed emotiva. Per Luna, lo sport non e? solo disciplina o competizione, ma un terreno che riflette la vita stessa: la forza di resistere, la tenacia di rialzarsi, l’impatto delle regole e degli imprevisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
