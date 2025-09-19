Punctum un oggetto misterioso nei pressi della Via Lattea

Grazie al potente telescopio ALMA, scoperta una sorgente compatta e altamente polarizzata di difficile classificazione in NGC 4945

In questa notizia si parla di: punctum - oggetto

Mistero nello Spazio: abbiamo scoperto un oggetto non identificato; Punctum, un oggetto misterioso nei pressi della Via Lattea.

