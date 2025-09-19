Puliamo il mondo per noi Gli studenti di Campoleone a fianco di Legambiente

Puliamo il mondo per noi” è lo slogan scandito in coro da un centinaio di mini volontari che, questa mattina, hanno partecipato alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo l’Arno. Rispondendo all’appello di Legambiente Arezzo, Comune di Capolona e Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Puliamo il mondo per noi. Gli studenti di Campoleone a fianco di Legambiente.

