‘Puliamo il mondo’ la campagna di Legambiente fa tappa a Salerno

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha fatto tappa a bordo dello spazzamare di Salerno Pulita la 33ª edizione di Puliamo il mondo, la campagna di volontariato di Legambiente ha scelto Salerno per un’anteprima nazionale  che ha voluto anche puntare l’attenzione sui temi della pace e della giustizia. Pulire il mare, ma anche dal male, facendo sventolare la pace, A bordo anche delle imbarcazioni di Assomare che si è unita alla passeggiata ecologica per esprimere solidarietà alle Palestina. L’iniziativa ha visto anche un gruppo di volontari impegnato nella pulizia della spiaggia presso la foce del fiume Irno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

