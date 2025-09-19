PSVITA Emu4VitaPlus v0.44 | Nuove Funzionalità e Fix per il Tuo Emulatore su PS Vita

Gamesandconsoles.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La community degli homebrew per PlayStation Vita si arricchisce con un nuovo aggiornamento di uno dei frontend più completi per gli amanti del retrogaming.  Emu4VitaPlus v0.44  è ora disponibile per il download, portando con sé una manciata di miglioramenti molto richiesti e importanti correzioni di bug. Basato sulla potente  Libretro API, Emu4VitaPlus è il tuo hub centrale per emulare una vastissima gamma di console arcade e home computer classici direttamente sulla tua PS Vita, sfruttando al massimo il suo hardware per un’esperienza di gioco fluida e autentica. Cosa c’è di nuovo in v0.44?. Questa release, sebbene minore, introduce due comodissime funzionalità che migliorano significativamente l’usabilità quotidiana dell’applicazione: Ritorno al Sistema dall’UI:  Una piccola modifica che fa una grande differenza. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

psvita emu4vitaplus v044 nuove funzionalit224 e fix per il tuo emulatore su ps vita

© Gamesandconsoles.net - [PSVITA] Emu4VitaPlus v0.44: Nuove Funzionalità e Fix per il Tuo Emulatore su PS Vita

In questa notizia si parla di: psvita - emu4vitaplus

[PSVITA] Emu4VitaPlus 0.4.0: Il Frontend Multiemulatore per PlayStation Vita

[PSVITA] Emu4VitaPlus v0.41: La Rivoluzione degli Emulatori su PlayStation Vita

[PSVITA] Emu4VitaPlus v0.42: Il Frontend Definitivo per Retro Gaming su PlayStation Vita Si Evolve

Cerca Video su questo argomento: Psvita Emu4vitaplus V044 Nuove