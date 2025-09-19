PSVITA Emu4VitaPlus v0.44 | Nuove Funzionalità e Fix per il Tuo Emulatore su PS Vita
La community degli homebrew per PlayStation Vita si arricchisce con un nuovo aggiornamento di uno dei frontend più completi per gli amanti del retrogaming. Emu4VitaPlus v0.44 è ora disponibile per il download, portando con sé una manciata di miglioramenti molto richiesti e importanti correzioni di bug. Basato sulla potente Libretro API, Emu4VitaPlus è il tuo hub centrale per emulare una vastissima gamma di console arcade e home computer classici direttamente sulla tua PS Vita, sfruttando al massimo il suo hardware per un’esperienza di gioco fluida e autentica. Cosa c’è di nuovo in v0.44?. Questa release, sebbene minore, introduce due comodissime funzionalità che migliorano significativamente l’usabilità quotidiana dell’applicazione: Ritorno al Sistema dall’UI: Una piccola modifica che fa una grande differenza. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - emu4vitaplus
