PSV Eindhoven e Ajax si affrontano da seconda e terza nella classifica del campionato olandese, divise da un solo punto, alle spalle della capolista Feyenoord che l’unica formazione ancora a punteggio pieno. Entrambi i club vengono da una sconfitta in Champions League, ma, mentre gli uomini di John Heitinga avevano a che fare con un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PSV-Ajax (domenica 21 settembre 2025 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici