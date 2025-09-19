PS4 PS4 HEN Pre-Release v1.70 | Aggiunti gli offset per il FW 13.00 ma l’Entry Point?

Gamesandconsoles.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva un nuovo aggiornamento del progetto  PS4-HEN  (Homebrew ENabler). La build  pre-release-main-170  è ora disponibile e integra nel codice il supporto per il  firmware 13.00. Tuttavia, è necessario fare una importantissima distinzione tecnica, come correttamente fatto notare dai più attenti: questo aggiornamento  aggiunge gli offset di sistema per il FW 13.00, ma la reale funzionalità dipende dalla presenza e dall’efficacia di un  entry point  (una vulnerabilità sfruttabile) su questa versione firmware. Cosa è Cambiato in Questa Versione? Una Preparazione.. Aggiunti gli offset per il firmware 13. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: release - aggiunti

