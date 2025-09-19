PROVINCIALE – Giorni Contati | il nuovo singolo che anticipa l’EP Momento Sbagliato

Il 26 settembre 2025 esce “Giorni Contati”, il nuovo singolo di PROVINCIALE, artista indie pop emiliano classe ’97. Tre minuti intensi che affrontano il tema del tempo come un debito che cresce, aprendo la strada all’EP Momento Sbagliato, in arrivo a novembre. Provinciale – Giorni Contati ( COVER @Sara Sacchetto) Indice. Il significato di “Giorni Contati” di PROVINCIALE. Produzione e scrittura. Lo stile di PROVINCIALE. Il nuovo singolo di PROVINCIALE, verso l’EP “Momento Sbagliato”. Chi è PROVINCIALE. FAQ. Il significato di “Giorni Contati” di PROVINCIALE. La canzone fotografa giornate che si ripetono e la sensazione di averne già sprecate troppe. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

