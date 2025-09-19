PROVINCIALE – Giorni Contati | il nuovo singolo che anticipa l’EP Momento Sbagliato
Il 26 settembre 2025 esce “Giorni Contati”, il nuovo singolo di PROVINCIALE, artista indie pop emiliano classe ’97. Tre minuti intensi che affrontano il tema del tempo come un debito che cresce, aprendo la strada all’EP Momento Sbagliato, in arrivo a novembre. Provinciale – Giorni Contati ( COVER @Sara Sacchetto) Indice. Il significato di “Giorni Contati” di PROVINCIALE. Produzione e scrittura. Lo stile di PROVINCIALE. Il nuovo singolo di PROVINCIALE, verso l’EP “Momento Sbagliato”. Chi è PROVINCIALE. FAQ. Il significato di “Giorni Contati” di PROVINCIALE. La canzone fotografa giornate che si ripetono e la sensazione di averne già sprecate troppe. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: provinciale - giorni
Chiude al transito per 11 giorni il ponte della Provinciale a Concordia sulla Secchia
Albino, altro schianto in via Provinciale: grave 55enne. È il secondo in pochi giorni
Albino, altro scontro auto-moto in via Provinciale: grave 32enne. È il secondo in pochi giorni
Palermo. Nei giorni scorsi si sono registrati diversi avvicendamenti al vertice di reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, una staffetta che porta nuove energie e competenze nei ruoli di comando di alcune delle principali articolazioni territoriali Vai su Facebook
Jabil, giorni contati per evitare il licenziamento - Tra dieci giorni, i 409 lavoratori della Jabil di Marcianise, in provincia di Caserta, riceveranno la lettera di licenziamento. Si legge su rainews.it