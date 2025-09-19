Provincia | dopo l' elezione del nuovo presidente arrivano le delghe

Dopo l'elezione del nuovo presidente della Provincia, arrivano le deleghe.Non ci saranno novità rispetto alla giunta Binatti: Caccia ha infatti deciso di confermare tutte le deleghe. "Ho scelto di confermare tutte le deleghe già assegnate per garantire continuità e stabilità nell'azione.

Il sindaco di Romentino Marco Caccia è il nuovo presidente della Provincia - Dal centrodestra del Comune di Novara è arrivato almeno un voto a favore del candidato di centrosinistra Pacileo, ma non è certo bastato a ribaltare l'esito ampiamente previsto

Colpo grosso di Nastri, Caccia nuovo presidente della provincia di Novara - Marco Caccia, sindaco di Romentino dal 2019, iscritto a Fratelli d'Italia e sostenuto dalla coalizione

