I dati ufficiali di Regione Puglia e PugliaPromozione per il 2025 confermano il ruolo centrale di questa terra nella crescita turistica regionale. Nei primi cinque mesi dell’anno, gli arrivi in Puglia sono aumentati del +19,1% e le presenze del +18,2% rispetto al 2024, con oltre la metà dei pernottamenti attribuibili a visitatori stranieri. La Capitanata contribuisce a questo andamento con un trend in crescita del +3,6% nelle presenze. Il Gargano è il fiore all’occhiello del sistema turistico provinciale. Vieste si conferma la prima destinazione pugliese, con oltre 2,1 milioni di presenze nel 2024 e una crescita del +7,9%: numeri che testimoniano la forza attrattiva di una città che è ormai simbolo internazionale della vacanza in Puglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Provincia di Foggia, destinazione d’eccellenza del turismo in Puglia