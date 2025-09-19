Provincia di Foggia destinazione d’eccellenza del turismo in Puglia

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati ufficiali di Regione Puglia e PugliaPromozione per il 2025 confermano il ruolo centrale di questa terra nella crescita turistica regionale. Nei primi cinque mesi dell’anno, gli arrivi in Puglia sono aumentati del +19,1% e le presenze del +18,2% rispetto al 2024, con oltre la metà dei pernottamenti attribuibili a visitatori stranieri. La Capitanata contribuisce a questo andamento con un trend in crescita del +3,6% nelle presenze. Il Gargano è il fiore all’occhiello del sistema turistico provinciale. Vieste si conferma la prima destinazione pugliese, con oltre 2,1 milioni di presenze nel 2024 e una crescita del +7,9%: numeri che testimoniano la forza attrattiva di una città che è ormai simbolo internazionale della vacanza in Puglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

provincia di foggia destinazione d8217eccellenza del turismo in puglia

© Quotidiano.net - Provincia di Foggia, destinazione d’eccellenza del turismo in Puglia

In questa notizia si parla di: provincia - foggia

Richiamo di Molise Acque alla provincia di Foggia: “Consumi in aumento rispetto alla media, evitate usi impropri”

Offerte di lavoro in provincia di Foggia: ci sono 88 posti da occupare per 63 annunci

Turismo in Puglia: la provincia di Foggia cresce, ma vola meno che in altre parti della regione

La provincia di Foggia merita di essere valorizzata - Con un territorio variegato che va dalle spiagge incantevoli del Gargano alle verdi colline dei Monti Dauni, passando per suggestivi borghi medievali e importanti luoghi di culto, la provincia di ... Lo riporta quotidiano.net

Boom di centenari in provincia di Foggia, sono 19 in cinque mesi - Non perde nemmeno una puntata del popolare programma Rai 'Affari Tuoi' di cui conosce ... Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Provincia Foggia Destinazione D8217eccellenza