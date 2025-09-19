Prove libere a Baku | Hamilton ancora in difficoltà con la Ferrari

Prove libere a Baku: Hamilton sbatte e chiude solo 13° in una sessione da dimenticare. Il weekend del Gran Premio d’Azerbaigian 2025 si è aperto con un nuovo capitolo amaro per Lewis Hamilton, che continua a faticare nell’adattamento alla Ferrari. Le prove libere a Baku, disputate sul tortuoso e imprevedibile circuito cittadino, hanno visto il sette volte campione del mondo protagonista di un altro episodio sfortunato, confermando il momento difficile che sta attraversando. Contatto con il muro e foratura. Durante la prima sessione di prove libere (FP1), a meno di dieci minuti dalla conclusione, Hamilton ha urtato il muro con l’anteriore sinistra della sua SF-25. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

