Protezione civile | in Piemonte la richiesta di rimborso danni da maltempo diventa digitale
Da oggi in Piemonte le richieste di risarcimento dei danni causati da maltempo si fanno online.La Regione ha infatti avviato un percorso di digitalizzazione delle procedure di ricognizione dei danni ai privati causati da eventi meteorologici per cui è stato riconosciuto uno stato di emergenza
In questa notizia si parla di: protezione - civile
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani
Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento
Protezione civile: in Piemonte la richiesta di rimborso danni da maltempo diventa digitale; Emergenza maltempo: Apertura Sala Operativa Regionale H 24; Maltempo: vertice tra Regione, Province e Enti locali.
Protezione civile digitale in Piemonte: addio a moduli cartacei, tutto online con la piattaforma Moon - Prima volta con procedura interamente digitale per la ricognizione danni ai privati. Lo riporta lavocediasti.it
Maltempo: la protezione civile del Piemonte in Emilia-Romagna - Su richiesta della commissione speciale di protezione civile e d'intesa con la Regione Emilia Romagna, quattro squadre del coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte ... Riporta ansa.it