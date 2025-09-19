Protezione civile | in Piemonte la richiesta di rimborso danni da maltempo diventa digitale

Da oggi in Piemonte le richieste di risarcimento dei danni causati da maltempo si fanno online.La Regione ha infatti avviato un percorso di digitalizzazione delle procedure di ricognizione dei danni ai privati causati da eventi meteorologici per cui è stato riconosciuto uno stato di emergenza o. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

protezione civile piemonte richiestaProtezione civile digitale in Piemonte: addio a moduli cartacei, tutto online con la piattaforma Moon - Prima volta con procedura interamente digitale per la ricognizione danni ai privati. Da lavocediasti.it

Maltempo: la protezione civile del Piemonte in Emilia-Romagna - Su richiesta della commissione speciale di protezione civile e d'intesa con la Regione Emilia Romagna, quattro squadre del coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte ... ansa.it scrive

