Proteste per la rotatoria | A Salicchi ogni giorno ostaggi del traffico caos

La “doppia goccia“ fa acqua da tutte le parti. Il gioco di parole si traduce in un quotidiano tilt di traffico alla nuova rotatoria di via Salicchi, alimentato anche dalla ripresa delle scuole oltre che dagli eventi del Settembre lucchese. Il popolo social da giorni insorge: anche 40 minuti in coda, segnalano. E non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco il video (tutorial?) del presidente del consiglio Torrini che consiglia di affrontare il rondò, ancora in fase di costruzione, “con arroganza e anche con generosità per chi è dall’altra parte“. “Lunghe code quotidiane per la nuova rotatoria, è questo che dobbiamo subire noi cittadini – rileva Giuseppe Nardi, ex presidente di circoscrizione–. 🔗 Leggi su Lanazione.it

