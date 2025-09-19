Proteste per Gaza sciopero oggi e lunedì | chi si ferma

Due giornate di sciopero generale – oggi e lunedì – per chiedere lo stop all’attacco israeliano su Gaza e un intervento immediato della comunità internazionale. La mobilitazione parte oggi, 19 settembre con la protesta indetta dalla Cgil, e proseguirà lunedì 22 settembre con l’astensione dal lavoro organizzata dai sindacati di base Cub, Adl e Sgb. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Proteste per Gaza, sciopero oggi e lunedì: chi si ferma

Gaza, continuano le proteste. Manifestanti accolti dal prefetto. E la cultura aderisce a ’R1pud1a’

Trump ancora contro Harvard, nuova sospensione dei finanziamenti per proteste anti-genocidio a Gaza: “Studenti antisemiti contro ebrei”

Gaza, la strage degli affamati: oltre 100 morti in fila per il cibo, a Tel Aviv proteste per gli ostaggi

Cosa prevede la riforma della giustizia approvata alla Camera (tra le proteste dell'opposizione). 243 voti a favore, 109 contrari. Braga (Pd): "Non si applaude dai banchi del governo. Rispondete su Gaza". Tensioni in Aula

«Blocceremo tutto»: Torino per Gaza annuncia proteste choc il 22 settembre. Cortei, scioperi e accuse allo Stato italiano

Gaza, oggi sciopero dei lavoratori della Cgil e lunedì dei sindacati di base; Cresce l'onda pro Gaza, sabato la grande manifestazione a Mestre; Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana.

In piazza per Gaza. Otto ore di sciopero e tre cortei - Il 22 settembre è prevista l'iniziativa della Usb ... Lo riporta rainews.it

Gaza, oggi sciopero e corteo della Cgil. Chiuso varco Etiopia - Fa appello a chi lavora nella scuola, nell’università e nella ricerca, in accademie e conservatori, la Camera del Lavoro: a indossare un fiocco nero per Gaza. Si legge su genova.repubblica.it