Proteste pandemia e l’inchiesta Rotonda maledetta via ai lavori

Dall’inchiesta della Guardia di Finanza per corruzione in Comune, alle ruspe: via ai lavori per la rotatoria di via Gandhi, a Pessano. I primi passi del progetto risalgono al 2016, vede la luce 9 anni dopo. Il sottopassaggio per la chiesa in via Kennedy diventerà una pista ciclopedonale, salvo l’accesso in centro. L’amministrazione comunale mantiene la parola, i due interventi, che sono "strettamente legati", hanno preso il via insieme e per i residenti "come promesso, nessun giro dell’oca per raggiungere il cuore del borgo", dice il sindaco Alberto Villa. Si lavora al peduncolo, il quinto braccio della rotatoria "che "ricollegherà la zona commerciale alla Provinciale 13, senza precludere la circolazione interna". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Proteste, pandemia e l’inchiesta. Rotonda “maledetta“, via ai lavori

