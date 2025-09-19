Proteste al Parlamento Ue contro rifiuto minuto silenzio per Kirk eurodeputati battono sui banchi – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 settembre 2025 Una protesta ha avuto luogo nel Parlamento europeo, gli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn hanno sbattuto le mani sui banchi dopo che la vicepresidente tedesca Katarina Barley, ha spiegato che la presidenza dell'Eurcamera aveva rifiutato la loro richiesta di un minuto di silenzio per Charlie Kirk, l'influencer americano di estrema destra ucciso in un campo universitario dello Utah il 10 settembre. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: proteste - parlamento

A Kyiv le proteste costringono il Parlamento a votare a favore della legge sull’anticorruzione

Proteste in Nepal, è caos: a fuoco il Parlamento, decine di morti, il presidente evacuato in elicottero. Cosa sta succedendo

Nepal nel caos, violente proteste e almeno 21 vittime. Si dimette il premier, Parlamento in fiamme | GUARDA

La gazzarra in Parlamento contro la riforma della giustizia costituisce la prova generale delle proteste di piazza che ha preparato la sinistra per le prossime settimane. Con la scusa di Gaza la sinistra vorrebbe fermare chi vuole togliere i giudici politicizzati d - X Vai su X

Le proteste hanno fatto cadere il governo e sciogliere il parlamento, e ora il Nepal prova ad avviare un rinnovamento politico. Affidato a un’ex presidente della corte suprema. Leggi l'articolo di Alessandro Gilioli. Vai su Facebook

Proteste al Parlamento Ue contro rifiuto minuto silenzio per Kirk, eurodeputati battono sui banchi - Il video; Dazi, bilancio, welfare. Monta la protesta contro Von der Leyen; Video. Protesta degli agricoltori a Bruxelles contro l'accordo commerciale Ue-Mercosur.

Proteste al Parlamento Ue contro rifiuto minuto silenzio per Kirk, eurodeputati battono sui banchi - Una protesta ha avuto luogo nel Parlamento europeo, gli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn hanno sbattuto le mani sui banchi dopo che la vicepresidente tedesca Katarina Barley, ha spiegato che la pr ... ilgiornale.it scrive

Proteste al Parlamento Ue dopo il rifiuto di tenere un minuto silenzio per Charlie Kirk - Gli eurodeputati conservatori hanno inscenato una dimostrazione battendo le mani sugli scranni per diversi secondi ... Scrive ilfattoquotidiano.it