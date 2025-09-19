Proteggi il tuo bambino in auto con il seggiolino di Chicco | lo trovi in offerta ma solo per poche ore

Il seggiolino Chicco Mokita I-Size si propone come una soluzione affidabile per chi desidera affrontare con serenità i viaggi in auto insieme ai più piccoli. Grazie a uno sconto del 10% sul prezzo di listino, oggi è possibile acquistarlo a 177,55 euro, rendendolo ancora più interessante per chi è alla ricerca di un prodotto solido e versatile. La possibilità di accompagnare la crescita del bambino dai 15 mesi fino ai 12 anni, coprendo un intervallo di altezza compreso tra 76 e 150 cm, lo rende un compagno di viaggio destinato a durare nel tempo. Prendilo al volo con prezzo scontato Un seggiolino pensato per ogni fase della crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net