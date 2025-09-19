Prospettiva Casentino porta a scuola l’innovazione |
Arezzo, 19 settembre 2025 – L’Associazione Prospettiva Casentino ha presentato ieri ai Dirigenti della Rete degli Istituti Scolastici del Casentino, i tanti progetti ideati e finanziati per l’anno accademico 2025-2026. Si tratta di un pacchetto molto ricco che va dal sostegno all’inglese parlato, all’educazione finanziaria, progetti per il sostegno alla lettura, educazione civica, alternanza scuola-lavoro, stage aziendali e percorsi in classe, viste in azienda e percorsi sulla manualità e aiuto allo Sportello Autismo Casentino. I progetti rappresentano dei percorsi progettati internamente all’associazione, frutto di 14 anni di esperienza e scambio costruttivo con la Rete delle Scuole del Casentino a beneficio della crescita degli studenti delle scuole del comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prospettiva - casentino
(da sinistra) Vera Benedetto, ricercatrice della Scuola Sant'Anna, Marzia Sandroni, direttrice della zona distretto del Casentino dell’Asl Toscana sud est, Sabina Nuti, docente e direttrice del Laboratorio MeS della Scuola Sant'Anna e Roberto Gusinu direttore s - facebook.com Vai su Facebook
Prospettiva Casentino porta a scuola l’innovazione:; Fast order: per l'ordinazione di prodotti alimentari all'interno di istituti scolastici e aziende; Fare Impresa: un progetto di Prospettiva Casentino che coinvolge studenti, imprenditori e università.