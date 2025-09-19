Prospettiva Casentino porta a scuola l’innovazione

Arezzo, 19 settembre 2025 – L’Associazione Prospettiva Casentino ha presentato ieri ai Dirigenti della Rete degli Istituti Scolastici del Casentino, i tanti progetti ideati e finanziati per l’anno accademico 2025-2026. Si tratta di un pacchetto molto ricco che va dal sostegno all’inglese parlato, all’educazione finanziaria, progetti per il sostegno alla lettura, educazione civica, alternanza scuola-lavoro, stage aziendali e percorsi in classe, viste in azienda e percorsi sulla manualità e aiuto allo Sportello Autismo Casentino. I progetti rappresentano dei percorsi progettati internamente all’associazione, frutto di 14 anni di esperienza e scambio costruttivo con la Rete delle Scuole del Casentino a beneficio della crescita degli studenti delle scuole del comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

