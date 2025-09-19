Prosieben si trasforma per fare largo a Mfe.

La marcia di Mfe-Mediaset in Germania continua. Ieri sono arrivate le dimissioni di due consiglieri del Supervisory Board di ProsiebenSat1, l'emittente bavarese di cui Mfe detiene il 75,6% del capitale. I consiglieri Klara Brachtlova, rappresentante dell'ex socio Ppf, e l'indipendente Christoph Mainusch (anch'egli in quota al gruppo finanziario ceco Ppf) hanno rassegnato le dimissioni. La mossa era dovuta dal momento che Ppf - che in primavera aveva presentato un'opa parziale sul gruppo tedesco in concorrenza con quella di Mfe - è poi uscita dall'azionariato aderendo all'offerta italiana. Il passo indietro consente a Mfe di contare su una rappresentanza proporzionata al proprio ruolo di controllo: sui sette consiglieri rimasti, quattro erano già espressione di Mfe e ora sono in maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

