Venerdì mattina sono state avvistate delle esplosioni sopra lo skyline della Striscia di Gaza, mentre Israele continua la sua offensiva nell’enclave palestinese. Almeno 4 palestinesi, fra cui 2 bambini, sono stati uccisi e diverse altre persone sono rimaste ferite dall’alba di oggi in attacchi israeliani. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti mediche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prosegue l'offensiva israeliana a Gaza, esplosioni sopra lo skyline della Striscia