Propaganda Live nelle Marche per le elezioni regionali

Le notizie raccontate anche con leggerezza tornano protagoniste su La7 nel nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi, in onda questa sera, venerdì 19 settembre, alle 21.15. Come di consueto, Zoro insieme alla sua ‘banda’ guiderà i telespettatori tra i principali avvenimenti della scena italiana e internazionale, con il consueto mix di satira, approfondimento e intrattenimento. Anticipazioni e ospiti del 19 settembre 2025. Il reportage della settimana porta Propaganda Live nelle Marche, per seguire la campagna elettorale in vista delle prossime regionali del 28 e 29 settembre, seguendo Matteo Salvini e Roberto Vannacci, Giorgia Meloni ed Elly Schlein. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

