Torna stasera su La7, alle 21.15, una nuova puntata di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi. L’appuntamento del 19 settembre 2025 unisce come sempre satira, musica e approfondimento, con uno sguardo ai temi caldi dell’attualità politica italiana e internazionale. Indice. Anticipazioni della puntata. Gli ospiti del 19 settembre 2025. La Social Top Ten e l’attualità della settimana. Dove e come vedere Propaganda Live. Conclusione. FAQ. Anticipazioni della puntata. Il reportage della settimana porta Propaganda Live nelle Marche, dove la campagna elettorale per le regionali del 28 e 29 settembre entra nel vivo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Propaganda Live 19 settembre 2025: ospiti, anticipazioni e reportage dalle Marche