Propaganda Live 19 settembre 2025 | ospiti anticipazioni e reportage dalle Marche
Torna stasera su La7, alle 21.15, una nuova puntata di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi. L’appuntamento del 19 settembre 2025 unisce come sempre satira, musica e approfondimento, con uno sguardo ai temi caldi dell’attualità politica italiana e internazionale. Indice. Anticipazioni della puntata. Gli ospiti del 19 settembre 2025. La Social Top Ten e l’attualità della settimana. Dove e come vedere Propaganda Live. Conclusione. FAQ. Anticipazioni della puntata. Il reportage della settimana porta Propaganda Live nelle Marche, dove la campagna elettorale per le regionali del 28 e 29 settembre entra nel vivo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: propaganda - settembre
Gaza, Gideon Levy al GdI: "Impossibile occupazione Gaza City entro 22 settembre, solo propaganda per calmare Trump, ha troppi interessi per fermare il genocidio"
Propaganda Live riparte oggi, venerdì 12 settembre: ospiti e anticipazioni
Propaganda Live torna dal 12 settembre con tanti ospiti e novità
La guerra ibrida del presidente russo punta a disgregare l’Europa. La strategia di Putin è fatta anche di propaganda, cyberattacchi e sostegno ai movimenti dell’ultradestra anti-Ue ? Il nuovo numero de L’Espresso da oggi, 19 settembre, in edicola e su app - X Vai su X
ESALTAVA HAMAS E L'11 SETTEMBRE, DENUNCIATO DALLA DIGOS CITTADINO SIRIANO A FIRENZE E’ stato denunciato per propaganda e istigazione a delinquere un cittadino siriano di 63 anni, accusato dalla digos di Firenze di discriminazione razzial Vai su Facebook
Propaganda Live con Diego Bianchi il Venerdì alle 21.15; Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 19 settembre; Propaganda Live, anticipazioni 19 settembre: temi e ospiti della puntata.
In studio stasera con Zoro per la seconda puntata della nuova stagione tra gli ospiti c'è Andrea Pennacchi - Tra gli ospiti di stasera a Propaganda Live su La 7 con Zoro c'è Andrea Pennacchi. Da gazzetta.it
Propaganda Live, anticipazioni 19 settembre: temi e ospiti della puntata - Venerdì 19 settembre 2025, alle 21:15 su La7, va in onda una nuova puntata di Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi che intreccia satira, attualità e intrattenimento ... Scrive msn.com