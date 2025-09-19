Pronti a superare i propri limiti 6 mila atleti ai nastri di partenza della Spartan Race

Ancora un weekend all’insegna dei grandi eventi sportivi a Misano Adriatico. Dopo i Campionati Nazionali di pattinaggio artistico, l’Italia Bike Festival e il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, che hanno fatto registrare numeri record con oltre 63 mila e 174 mila. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

