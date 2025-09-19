Pronostico Valencia-Athletic Bilbao | cambia tutto dopo 3 volte

Valencia-Athletic Bilbao è una gara della quinta giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Quarto in classifica con nove punti dopo quattro giornate, l’Athletic Bilbao di Valverde, che gioca la Champions League e che è caduto sotto i colpi dell’Arsenal in settimana, vuole cercare a tutti i costi di riprendere il cammino nella Liga, dopo la sconfitta contro l’Alaves, in casa, della scorsa settimana. (Lapresse) – Ilveggente.it Il Valencia invece vorrebbe dimenticare il sei a zero preso contro il Barcellona, anche perché i padroni di casa, dopo una stagione abbastanza complicata, la scorsa, vorrebbe anche cercare di togliersi qualche soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

