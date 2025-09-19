Pronostico Real Madrid-Espanyol | è tempo di rivincita

Real Madrid-Espanyol è una gara della quinta giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Lo scorso primo febbraio, in maniera inaspettata, l’Espanyol sconfisse il Real Madrid e di fatto permise al Barcellona di allungare in vetta e chiudere la questione Liga. Adesso è il tempo della rivincita per la squadra di Xabi Alonso. (Lapresse) – Ilveggente.it Che ha iniziato alla grandissima con cinque vittorie in altrettante partite in stagione se consideriamo anche la Champions League. Sì, dietro qualcosa deve essere registrato, ma fin quando si vince va tutto bene e lo sappiamo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

