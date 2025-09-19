Pronostico Manchester United-Chelsea | questo segno esce molto spesso

Ilveggente.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manchester United-Chelsea è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta per 3-0 nel derby con il City è stata l’ennesima mazzata per il Manchester United e il suo tecnico Ruben Amorim. Neanche il tempo di festeggiare il primo successo stagionale contro il Burnley, conquistato peraltro all’ultimo respiro grazie ad un calcio di rigore di Bruno Fernandes al minuto 97, che i Red Devils hanno rimediato un’altra batosta, stavolta ancora più dolorosa perché arrivata nella stracittadina con i Cityzens. Sono due, adesso, le sconfitte in questa Premier League dello United, già parecchio lontano dalle posizioni che contano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico manchester united chelsea questo segno esce molto spesso

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Chelsea: questo segno esce molto spesso

In questa notizia si parla di: pronostico - manchester

Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne

Manchester City-Al Hilal, Inzaghi cerca l'impresa per... ritrovare l'Inter: pronostico

Pronostico Manchester City-Al Hilal: è sempre successo nelle prime tre partite

Manchester UnitedChelsea, pronostico e probabili formazioni; Manchester United chelsea - Pronostici e Quote - Premier League 25/26; United-Chelsea, margine d’errore già ridotto per Amorim e Maresca. I pronostici di Netwin.

pronostico manchester united chelseaPronostico Manchester United-Chelsea: questo segno esce molto spesso - Chelsea è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostico. Si legge su ilveggente.it

Pronostico Manchester Utd-Chelsea 20 Settembre 2025: 5ª Giornata di Premier League - Chelsea, big match della Premier League in programma sabato 20 settembre 2025 alle 18:30, con scommesse e dettagli su uno United in crisi che cerca di ... bottadiculo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Manchester United Chelsea