Pronostico Manchester United-Chelsea | questo segno esce molto spesso

Manchester United-Chelsea è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta per 3-0 nel derby con il City è stata l’ennesima mazzata per il Manchester United e il suo tecnico Ruben Amorim. Neanche il tempo di festeggiare il primo successo stagionale contro il Burnley, conquistato peraltro all’ultimo respiro grazie ad un calcio di rigore di Bruno Fernandes al minuto 97, che i Red Devils hanno rimediato un’altra batosta, stavolta ancora più dolorosa perché arrivata nella stracittadina con i Cityzens. Sono due, adesso, le sconfitte in questa Premier League dello United, già parecchio lontano dalle posizioni che contano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

