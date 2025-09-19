Pronostico Liverpool-Everton | derby ad alta tensione e quota caldissima

Liverpool-Everton è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Liverpool ha sempre vinto in questa stagione. E quattro vittorie su cinque sono arrivate nei minuti finali del match. Sia in campionato che in Champions League. Insomma, la squadra di Slot non molla davvero mai. Qualcosa di unico in Europa fino al momento. Pronostico Liverpool-Everton: il derby è dei rossi (Lapresse) – Ilveggente.it La gioia, quando arriva vicina o oltre il novantesimo è sempre la migliore. Sì, si soffre, è vero, ma l’adrenalina che ti dà un’affermazione del genere è inspiegabile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

