Pronostico Lipsia-Colonia | la neopromossa fa sul serio
Lipsia-Colonia è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Lipsia si è risollevato alla grande dopo il terrificante esordio all’Allianz Arena con il Bayern Monaco, in cui si era fatto travolgere 6-0 dai campioni in carica. A quella ripassata memorabile hanno fatto seguito due vittorie: 2-0 contro l’Heidenheim e 1-0 contro il Mainz. Un doppio clean sheet era la miglior risposta che i biancorossi potevano dare. E i sei punti un toccasana sia per la classifica sia per il tecnico Ole Werner, alla prima stagione alla guida dei Roten Bullen. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Christopher Nkunku ha saltato ben 75 partite ufficiali negli ultimi tre anni a causa di diversi infortuni. Tra Lipsia e Chelsea l’attaccante francese non ha mai trovato continuità, lasciando spesso scoperti i suoi club nei momenti decisivi. Vai su Facebook
