Lecce-Cagliari è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La quarta giornata del campionato 25-26 di Serie A si apre con uno scontro salvezza. Da una parte il Lecce di Eusebio Di Francesco, momentaneamente ultimo in classifica ed ancora alla ricerca dei primi tre punti, dall’altra il Cagliari dell’esordiente Fabio Pisacane, che si è sbloccato nell’ultimo turno battendo 2-0 il Parma. (Ansa) – Ilveggente.it I sardi, in realtà, non avevano demeritato neppure nelle gare precedenti: il pari all’esordio con la Fiorentina gli va tutto sommato stretto, sebbene siano riusciti a pareggiare solamente in pieno recupero; contro i campioni d’Italia del Napoli, poi, i rossoblù sono andati vicinissimi a portare via un punto insperato dal Maradona, grazie ad una prestazione solida e attenta, ma venendo castigati proprio sul più bello da una rete di Anguissa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Cagliari: quattordici anni fa l’ultimo successo