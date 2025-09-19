Pronostico Fulham-Brentford | da questo non si scappa

Fulham-Brentford è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque punti il Fulham, quattro il Brentford. Non solo per la classifica, ma anche per quella che è la storia di queste due formazioni, partono favoriti i padroni di casa in questo ennesimo derby londinese della Premier League. (Lapresse) – Ilveggente.it Ma anche per via di una certa tenuta difensiva del Fulham, che nelle prime quattro giornate ha preso quattro gol, a differenza dei sette degli ospiti che ne hanno fatti due in più. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

