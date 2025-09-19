Pronostici Serie B 20 settembre prima gioia in arrivo | la multipla sulle gare del sabato

Serie B, lo Spezia ha deluso nelle prime tre giornate: zero vittorie per la finalista degli ultimi playoff che punta a sbloccarsi contro la Juve Stabia. Complice qualche assenza di troppo, lo Spezia, finalista playoff nella scorsa stagione, è una delle delusioni di questo primo scorcio di Serie B. Una sconfitta e due pareggi finora per la squadra allenata da Luca D’Angelo, che ha realizzato il primo gol soltanto una settimana fa nella sfida con l’Empoli, terminata 1-1. (Lapresse) – Ilveggente.it I liguri ora vanno a caccia del primo successo contro la Juve Stabia: anche i campani sono ancora a secco di vittorie ma i tre pareggi contro Entella, Venezia e Reggiana – tre partite in cui le Vespe hanno subito pochissimo segnando al tempo stesso appena un gol – rappresentano un buon bottino per una squadra che, dopo l’exploit dell’anno scorso da neopromossa, ha cambiato tanto, a cominciare dall’allenatore (Abate al posto di Pagliuca). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

