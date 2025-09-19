Pronostici Bundesliga 20 settembre ore 15 | 30 | sanno solamente vincere
Bundesliga, dopo aver battuto nettamente il Chelsea in Champions League il Bayern Monaco mette nel mirino l’ennesimo successo stagionale. Niente di nuovo in Bundesliga. Nel massimo campionato tedesco il Bayern Monaco si conferma “ingiocabile”, coi bavaresi che, come lo scorso anno, stanno dimostrando di non avere rivali credibili. Solo vittorie per la squadra guidata da Vincent Kompany. Che si tratti di Supercoppa, campionato, Coppa di Germania o Champions League. Kane e compagni nei primi tre turni hanno rifilato sei gol al Lipsia (6-0), tre all’Augsburg (2-3) e cinque al neopromosso Amburgo (5-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
