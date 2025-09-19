Promozione. Sparta domani a Porotto.

Nel weekend alle porte si giocano le gare della quarta giornata nel campionato di Promozione. Nel girone D si comincia domani alle 15, con un paio di interessanti anticipi. Oltre a Savignanese-Vis Novafeltria, il campo principale è il ‘Secondo Ricci’ di Bagnacavallo, dove la matricola biancorossa ospita il San Pietro in Vincoli. Entrambe le rivali hanno impattato positivamente, conquistando 4 punti nelle prime 3 giornate. Il Bagnacavallo ha dimostrato di aver dimenticato in fretta il ko iniziale a Civitella. Lo Spiv ha invece conquistato i 4 punti tutti in casa contro Bellaria e Gambettola. Domenica alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

