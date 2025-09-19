Promozione Sparta domani a Porotto
Nel weekend alle porte si giocano le gare della quarta giornata nel campionato di Promozione. Nel girone D si comincia domani alle 15, con un paio di interessanti anticipi. Oltre a Savignanese-Vis Novafeltria, il campo principale è il ‘Secondo Ricci’ di Bagnacavallo, dove la matricola biancorossa ospita il San Pietro in Vincoli. Entrambe le rivali hanno impattato positivamente, conquistando 4 punti nelle prime 3 giornate. Il Bagnacavallo ha dimostrato di aver dimenticato in fretta il ko iniziale a Civitella. Lo Spiv ha invece conquistato i 4 punti tutti in casa contro Bellaria e Gambettola. Domenica alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: promozione - sparta
Spirano Spartans Promozione 2024/25 - facebook.com Vai su Facebook
Promozione. Sparta domani a Porotto.
Promozione. Sparta domani a Porotto - Nel weekend alle porte si giocano le gare della quarta giornata nel campionato di Promozione. Segnala sport.quotidiano.net
Sparta, occhio alla Virtus - Nel campionato di Promozione, si giocano in questo weekend, le gare della terza giornata di andata. ilrestodelcarlino.it scrive