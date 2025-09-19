Proiezione del film Oltre il giardino all’Arena Vignola di Polignano a Mare
Nell’ambito della rassegna “LuneDiCinema in Arena” promossa dal Collettivo Resine, all’Arena Vignola di Polignano a Mare (via delle Rimembranze 11), lunedì 22 alle 21, sarà proiettato il film “Oltre il giardino” (1979, Being there) per la regia Hal Ashby, con Peter Sellers, Shirley MacLaine, Jack. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: proiezione - film
Grease: John Travolta si presenta vestito da Danny Zuko e a sorpresa a una proiezione del film e poi posta il video
I ragazzi del Cilento, protagonisti del film: “Il Tesoro nascosto” in proiezione a Palazzo Coppola
“Geografie contemporanee”, a Bari la proiezione del film “Good Time” (2017) dei fratelli Josh e Benny Safdie
Quando l'inchiesta arriva all'Euganea Film Festival, la proiezione avviene sotto le stelle. In un'arena speciale che questo evento organizza ogni anno d'estate. In questa edizione, abbiamo partecipato con Esotici fuori luogo, l'inchiesta di Francesca Sapio e C Vai su Facebook
Proiezione del film “Oltre il giardino” all’Arena Vignola di Polignano a Mare 22 settembre 2025; DA GIOVEDÌ 19 GIUGNO RIPRENDONO LE PROIEZIONI DEL GIARDINO DEL CINEMA; Giardino del Cinema a Trieste: al via la rassegna di cinema all’aperto.
‘Oltre il giardino film festival’: stasera ecco le rose di Tremolada - Arriva alla 4ª edizione la rassegna ‘Oltre il giardino film festival’ con al centro sempre il tema del verde e delle sue varie declinazioni. Scrive ilrestodelcarlino.it
‘Oltre il Giardino’, due documentari - Anche nel terzo appuntamento della rassegna ‘Oltre il giardino film Festival’, gli appassionati potranno assistere a una doppia proiezione: si... Come scrive ilrestodelcarlino.it