Proiezione del film Oltre il giardino all’Arena Vignola di Polignano a Mare

Nell’ambito della rassegna “LuneDiCinema in Arena” promossa dal Collettivo Resine, all’Arena Vignola di Polignano a Mare (via delle Rimembranze 11), lunedì 22 alle 21, sarà proiettato il filmOltre il giardino” (1979, Being there) per la regia Hal Ashby, con Peter Sellers, Shirley MacLaine, Jack. 🔗 Leggi su Baritoday.it

