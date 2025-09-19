Progressive Cinema svela i titoli del concorso della Festa del Cinema di Roma 2025
La Festa del Cinema di Roma rappresenta uno degli eventi più attesi nel panorama cinematografico italiano e internazionale. La sua XX edizione, in programma dall’15 al 26 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica, si distingue per un ricco programma che combina anteprime, concorsi e incontri con personalità di spicco del settore. In questa occasione, si concentreranno l’attenzione sul concorso “Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani”, cuore competitivo della manifestazione che mette in evidenza le tendenze emergenti e le nuove voci del cinema mondiale. il concorso “progressive cinema”: focus sulle opere in gara. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: progressive - cinema
Festa del Cinema di Roma 2025: il concorso “Progressive Cinema” svela i suoi titoli
David Gilmour: the film "Live at the Circo Massimo. Roma" in cinemas from #TODAY #17September #DavidGilmour #PinkFloyd #Roma @pinkfloyd - ALL THE DETAILS HERE: https://noteprogressive.horizonsradio.it/2025/07/29/david-gilmour-luck-and-strange - X Vai su X
Chi ci sarà alla Festa del Cinema di Roma 2025? Cosa aspettarsi da questo grande evento? È confermato che l’apertura sarà con “La vita va così” di Riccardo Milani. Una giuria d’eccezione: la presidentessa di giuria per la sezione “Progressive Vai su Facebook
La Festa del cinema di Roma svela il cartellone dell'edizione 2022: tutti i film da non perdere; Festa del Cinema di Roma 2025: il concorso Progressive Cinema svela i suoi titoli.