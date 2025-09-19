Programmi TV venerdì 19 settembre 2025 | musica cinema e informazione
Suzuki Jukebox su Rai 1, Elodie – The Stadium Show su Canale 5, thriller “The Killer Inside” su Sky Cinema Uno. Guida ai programmi Tv della serata di venerdì 19 settembre 2025. Venerdì 19 settembre 2025 si accende la prima serata televisiva con un palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili. Su Rai 1, l’evento musicale Suzuki Jukebox – La notte delle Hit celebra i grandi successi italiani dagli anni ’70 ai 2000, in diretta dall’Inalpi Arena di Torino. Rai 2 propone il film Race for Glory – Audi vs Lancia, con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl, mentre Rai 3 continua con la serie Kabul e il programma d’approfondimento Il fattore umano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: programmi - venerd
Programmi per la cena di Venerdì 26 settembre?! In occasione della 68esima edizione dello Spiedo Gigante di Pro Loco Pieve di Soligo APS si svolgerà la Cena per il Sociale: un menù fisso in collaborazione con Sandro Masutti de Osteria Al Portego Pasta - facebook.com Vai su Facebook
Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 19 settembre 2025; Stasera in tv venerdì 19 settembre | Cattivissimo Me 3; Sport in tv oggi venerdì 19 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming.
Programmi tv, cosa vedere oggi 19 settembre: viaggio nella carriera di Panariello e la Clerici si butta sulla musica - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Scrive libero.it