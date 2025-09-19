Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 19 Settembre 2021. Mattina. 07:36 - Super Car Uno scienziato e' morto in un incidente d'auto, causato dal suo stato di ubriachezza Bonnie, sua amica, non crede a questa versione e Micheal indaga 08:33 - Chicago Med Crockett aiuta la dottoressa Blake a fare un difficile trapianto di fegato Will continua la sua ricerca della verita' sul dottor Cooper 09:30 - Chicago Med Dylan e' in un locale con il padre Entra lo zio Joe, un caro amico di famiglia, che provoca un cliente il quale lo ferisce alla testa 10:27 - FBI: Most Wanted Jess e la sua squadra sono sulle tracce di Travis Russel, accusato dell'omicidio di una donna che aveva vinto alla lotteria poco tempo prima PUO' NUOCERE AI MINORI 11:25 - FBI: Most Wanted Nella squadra entra un nuovo agente, Ortiz: la Task Force Fuggitivi e' alla ricerca di Caleb, un bambino scomparso dopo che la madre e la nonna sono state assassinate PUO' NUOCERE AI MINORI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:45 - Sport Mediaset Extra Approfondimento quotidiano in diretta dedicato al mondo dei motori a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:49 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

