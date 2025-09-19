Progetto e visione così sono arrivati i big Il Pisa ha conquistato i calciatori uno a uno

"È il progetto che mi ha convinto a venire qui". Questa la motivazione data praticamente da tutti e quattordici i calciatori che sono stati presentati durante i due Media Day organizzati nelle ultime due settimane in risposta alla domanda sul perché il Pisa. Frasi di circostanza potrebbero sembrare, ma dietro si nasconde altro. Cosa? La capacità mostrata dal tandem che ha costruito la squadra, quello composto dal direttore generale Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Davide Vaira. Un interesse diretto con i giocatori, volto a mostrare loro cosa offre e cosa può offrire Pisa, forte di un solido progetto (anche su un piano infrastrutturale), le intenzioni societarie e il concreto ruolo che i calciatori potrebbero ricoprire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

