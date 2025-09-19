Progetti delle Comunità 2025 | 300 mila euro per iniziative di forte impatto sul territorio
La Fondazione della Comunità Bergamasca – Ente Filantropico presenta il bando “Progetti delle Comunità 2025”, che mette a disposizione 300 mila euro per sostenere iniziative di particolare rilevanza per la provincia di Bergamo. Il bando si inserisce nel nuovo programma “Iniziative per le comunità”, che raccoglie l’eredità degli Emblematici Provinciali promossi da Fondazione Cariplo. Ne mantiene lo spirito originario – sostenere interventi capaci di migliorare la qualità della vita delle comunità locali e favorire sviluppo culturale, sociale, ambientale ed economico – introducendo però importanti elementi di innovazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: progetti - comunit
https://www.aise.it/comunit%C3%A0/il-progetto-faenzaer-overseas-arriva-a-buenos-aires-la-rievocazione-storica-strumento-per-rinforzare-i-legami-con-i-corregionali/223556/123 Vai su Facebook
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, svelati i progetti per il 2025 - Iniziativa speciale per il carcere della Dogaia Prato, 5 novembre 2024 - Secondo lanazione.it
Dal Mur 300 milioni post Pnrr ai progetti di ricerca più performanti - Saranno degli “Indicatori chiave di prestazione” a stabilire quali progetti di ricerca avranno garanzia di accesso ai nuovi finanziamenti, per un totale di 300 milioni di euro, messi a disposizione ... Si legge su ilsole24ore.com