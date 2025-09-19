Professore sospeso per due anni a Formia | avrebbe violentato due studentesse minorenni

Un professore è stato sospeso poiché accusato di avere violentato due studentesse minorenni all'interno di un istituto scolastico di Formia, provincia di Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

