Professore sospeso per due anni a Formia | avrebbe violentato due studentesse minorenni

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un professore è stato sospeso poiché accusato di avere violentato due studentesse minorenni all'interno di un istituto scolastico di Formia, provincia di Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

